Partido Republicano dos EUA faz audiência sobre o Brasil

Congressistas brasileiros participam de reunião em Washington sobre violações de direitos humanos e censura do Judiciário

A democracia brasileira em risco e o alerta para um continente, é a temática debatida em Washington D.C., em mais uma agenda de congressistas brasileiros com políticos norte-americanos. Para o compromisso, embarcaram oito deputados federais, entre eles, o parlamentar sul-mato-grossense Marcos Pollon.

“Viemos para reforçar as denúncias do que acontece hoje no Brasil. Lutamos pela liberdade, e estamos aqui para que o Congresso dos Estados Unidos tenha mais ampla noção do perigo que corremos. Vivemos em um regime de exceção, e não mais em um Estado Democrático de Direito, o que é grave para todo o mundo”, explica Pollon, que participou da viagem de abril, em que a direita brasileira protocolou o pedido por providências no Parlamento Europeu, em Bruxelas, e no Tribunal Internacional de Crimes de Guerra, em Haia.

Junto do representante de Mato Grosso do Sul em mais essa missão, o líder da comitiva, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e outros representantes da Câmara dos Deputados, Gustavo Gayer (PL-RJ), Nicolas Ferreira (PL-MG), Rodrigo Valadares (União-SE), Bia Kicis (PL-DF), Cabo Gilberto (PL-PB)

e Felipe Barros (PL-PR).

A comitiva foi recebida na Câmara dos Representantes por membros do Partido Republicano, entre eles a deputada pela Flórida, Maria Salazar, e o deputado Christopher Henry Smith, do estado de Nova Jersey. Estiveram na agenda, ainda, os jornalistas brasileiros Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, a juíza aposentada, Ludmila Lins Grilo, e o ex-deputado federal Deltan Dallagnol.

