Mulher é encontrada morta com sinais de estupro próximo à aldeia indígena

Uma mulher de 43 anos, foi encontrada morta com as calças abaixadas, ontem (8), em uma área de mata, próximo de aldeia indígena de Amambai, a 354 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada por volta de 11h, seminua, com a camiseta levantada acima da altura dos seios e com a calça vestida em apenas uma das pernas. A vítima foi localizada em uma região de mata próximo à aldeia indígena, onde residia.

Conforte no registro policial, o local não foi preservado e havia aglomeração de pessoas próximo ao corpo, situação que dificultou o serviço da perícia técnica ao identificar vestígios deixados pelo autor do crime.

Até o momento nenhuma testemunha presenciou o fato. O caso foi registrado na delegacia como morte a esclarecer pela Polícia Civil. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.

