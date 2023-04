Fora de casa, o Costa Rica vence o Ivinhema e amplia a vantagem rumo a final do Estadual

No Estádio Saraivão, o Costa Rica venceu o Ivinhema Futebol Clube, por 1 a 0 no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A partida foi disputada na tarde de ontem (8), no município de Ivinhema. O segundo jogo, será no próximo domingo (16), no Estádio do Laertão, em Costa Rica.

O placar foi aberto aos 3 minutos do segundo tempo, pelo camisa 17, João Victor Araujo. O atleta aproveitou a cobrança de falta na área e cabeceou no fundo das redes. Com a vitória, o CREC pode perder o jogo 2, que será em Costa Rica por até 2 gols de diferença.

Os finalistas do Campeonato Sul-Mato-Grossense ganhará automaticamente a para a Copa do Brasil de 2024. Apenas o campeão, estará na Série D no próximo ano.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.