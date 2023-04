Operário vence Dourados no primeiro jogo das semifinais do Estadual

Com gols de Kaique e Johnny, o Operário sai na frente e vence o Dourados Atlético Clube (DAC) por 2 a 1, no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. A partida foi disputada na tarde de ontem (8), no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. O segundo jogo é no próximo domingo (18), no estádio Frédis Saldivar, em Dourados.

O placar do jogo foi aberto aos 22 minutos do primeiro tempo. Kaique, camisa 7, aproveitou o rebote do goleiro Léo Lopes para estufar as redes. Em seguira, aos 25 minutos, também na etapa inicial, Johnny aproveitou o apagão da defesa do DAC, para ampliar o placar. O gol da equipe douradense, aconteceu também no primeiro tempo. Aos 43 minutos, Alemão, subiu na pequena área, em uma cobrança de escanteio, diminuindo o placar.

O jogo da volta das semifinais estão marcados para acontecer no próximo domingo (16), às 15h, em Dourados. Com o placar em 2 a 1 a favor do Galo, o Operário reverte o resultado e joga pelo empate. O DAC precisa correr atrás do resultado em casa, para chegar a final do campeonato estadual.

Os finalistas do campeonato de Mato Grosso do Sul, garante automaticamente a vaga para a Copa do Brasil de 2024. Somente o campeão, conquista a vaga para o Brasileirão Série D.

