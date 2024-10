Brasileira de 41 anos é vítima de feminicídio na França; marido é o principal suspeito

Uma brasileira de 41 anos foi morta a facadas em frente aos filhos em Émerainville, a cerca de 30 km de Paris, na quinta-feira (24). O marido, considerado o principal suspeito do crime, tentou se enforcar e chegou a ser hospitalizado, mas morreu nesta sexta-feira (25). Ele também é brasileiro.

A polícia chegou à casa no fim da madrugada de quinta-feira, pelo horário local, e constatou a morte “de uma mulher de nacionalidade brasileira nascida em 1983”, conforme detalhou o promotor responsável pelo caso Jean-Baptiste Bladier.

“A morte foi claramente resultado de múltiplas facadas”, principalmente no pescoço e na nuca, acrescentou. Logo após encontrar o corpo da vítima, a polícia achou o suspeito tentando se enforcar no porão da casa.

Um dos três filhos da vítima, de 17 anos, foi quem chamou a polícia. “Ele explicou que seu pai, brasileiro, nascido em 1980, esfaqueou sua mãe”, disse o promotor. O jovem também ficou ferido ao tentar proteger a mãe.

O outro filho do casal, de 14 anos, também estava na casa, mas não se machucou. Os dois adolescentes foram encaminhados ao hospital e devem ser levados aos serviços sociais da França.

Segundo o promotor, os antecedentes criminais do suspeito não mencionam condenações. “No entanto, em 25 de julho de 2024, ele foi preso em flagrante e colocado sob custódia policial por atos de violência doméstica”, relatou.

Em dezembro de 2023, outro brasileiro que matou sua companheira na França foi condenado a 20 anos de prisão.

Com G1

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram-+