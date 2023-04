Colisão entre caminhonetes deixa cinco pessoas feridas na MS-306

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo duas caminhonetes, na tarde de ontem (12), na MS-306, em Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital da cidade. Elas passam bem e sem risco de morte.

Conforme noticiado pelo Correio News, a condutora de um veículo Fiat Toro seguia com o filho, que ocupada a cadeirinha no banco de trás, sentido chapadão do sul, teria invadido a pista contrária e colidiu de frente no Chevrolet Trail Blazer, ocupado por três pessoas da mesma família, moradoras de Cuiabá (MT).

Uma equipe de socorristas compareceu no local e encaminharam as vítimas até o Hospital Municipal de Chapadão do Sul. Mãe e filha que estavam no Fiat não apresentou ferimentos. A condutora ficou em observação, por causa de dores na coluna cervical. No outro veículo, três pessoas foram socorridas e não apresentavam ferimentos graves.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local registrando o acidente. As circunstâncias serão apuradas.

