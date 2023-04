Homem agredido na rua por guarda civil morre na Capital

Cauby de Freitas Novaes, de 56 anos, morreu na noite de ontem (12) na Santa Casa de Campo Grande, um dia após ele ser agredido por um guarda civil metropolitano, no bairro Lar do Trabalhador, em Campo Grande.

Após ser agredido pelo guarda civil, Cauby foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o hospital em estado grave. Ele chegou a ser intubado, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo ás 19h51.

Agressão

Um morador de rua, de 56 anos, foi encontrado com traumas na cabeça, na última terça-feira (11), no bairro Lar do Trabalhador, em Campo Grande. De acordo com a polícia, um guarda civil, de 48, seria o responsável das agressões após provocar o individuo dias antes.

Conforme o boletim de ocorrência, moradores relataram que na tarde da última segunda-feira (10), houve uma briga entre a vítima e o guarda civil, onde ambos entraram em luta corporal. Aos policiais, testemunhas relataram que o motivo das agressões foram por conta de insultos e que no dia anterior o guarda civil não aguentou as provocações e desferiu um soco na vítima, no qual o morador de rua estava bêbado. A vítima se desequilibrou e bateu com a cabeça no chão.

A vítima foi encaminhada para Santa Casa de Campo Grande, onde precisou ser entubado por conta dos ferimentos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.