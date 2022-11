Escolas da REME terão horário especial nos dias de jogos do Brasil na Copa

As escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino) terão horário de funcionamento especial nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro, quando serão realizados os jogos da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo de Futebol 2022. Os jogos serão às 12h e às 15h – horário de Mato Grosso do Sul – nos dias já mencionados.

No caso das escolas de ensino fundamental, os alunos do turno matutino terão o horário de saída às 11h, ou seja, 10 minutos antes do horário de saída regular. Os alunos das escolas de tempo integral serão dispensados no mesmo horário, às 11h. Os alunos dos períodos vespertino e noturno serão dispensados das aulas presenciais. Para os alunos que estariam em horário regular de aula, serão encaminhadas atividades não presenciais.