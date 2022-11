Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

No trabalho, seu sexto sentido vai fazer hora extra e pode te ajudar a conseguir o que deseja, desde que consiga se adaptar às mudanças que devem marcar o dia. Mas as diferenças podem falar mais alto e devem surgir alguns atritos com pessoas próximas à noite. Se uma amizade já estava balançada, pode acabar de vez. Vá com calma: respire, não pire e siga em frente sem perder a boa, meu cristalzinho! Vale a pena fazer algumas concessões, porque o astral melhora à noite. Tá de olho em alguém? A sensualidade será a chave para fisgar o seu alvo. O Sol entra em Sagitário hoje e promete descontração e alto-astral para o romance.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A companhia das pessoas será importante hoje, seja no trabalho, em casa ou apenas para afastar a solidão. Aproveite para terminar tarefas que exigem colaboração de terceiros, mas mostre jogo de cintura se quiser trabalhar em um clima de harmonia. É um bom momento para testar uma nova parceria ou até tentar uma sociedade com alguém que conhece bem. Só tenha cuidado para não entrar em disputas no trabalho. O Sol entra em Sagitário hoje e promete clima de mistério e segredos na paquera e com o mozão. Você pode se envolver em um caso intenso. Mostre seu lado sensual e saia da rotina para fortalecer a relação – os lençóis vão pegar fogo!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Nesta terça, sua atenção estará focada no trabalho como um raio laser e pode até encontrar novas oportunidades nessa área se anda pensando em subir na carreira. Só um aviso: cuide da saúde, não abuse dos comes e bebes nem se sobrecarregue demais. Respeite seus limites e não assuma mais compromissos do que consegue dar conta. Com a entrada do Sol em Sagitário, o astral será perfeito para se encontrar com pessoas queridas e deixar a solidão bem longe. O romantismo está em alta e os laços com a sua cara-metade devem se tornar mais fortes. Tá na pista? Nesse caso, vai buscar alguém que sonha com compromisso e que está a fim de algo sério.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Apesar dos compromissos profissionais, você precisa ter cuidado para não perder tempo sonhando acordada, bebê. Não deixe a distração virar um problema na hora de cuidar das tarefas, tá? Por outro lado, vai sobrar criatividade e bom humor para lidar com os desafios no trabalho. A mudança do Sol para Sagitário avisa que vale a pena fazer alguns sacrifícios quando se trata de cuidar do seu corpo – agir com disciplina será a chave para o sucesso. Há sinal de romantismo tanto na vida a dois quanto na conquista, mas é melhor mostrar o seu carinho fugindo de brigas e discussões. Não deixe que algo sem importância acabe se transformando em um problema gigante.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Assuntos domésticos ou que envolvem a família podem ocupar boa parte do seu tempo hoje, Leão. Pode ser mais fácil colocar as coisas em ordem em casa ou fazer alguns reparos logo cedo, mas talvez fique complicado manter o foco no trabalho com tanta coisa acontecendo no seu lar. Cuide de cada assunto com bom-senso e evite misturar as coisas. Com o Sol em seu paraíso astral, vai sobrar pique para passear, conhecer gente nova, bater um papo com a galera e sair da rotina. Seu carisma também cresce e você tem tudo para se transformar no centro das atenções na conquista! Você e o mozão estarão em sintonia e há sinal de diversão no relacionamento.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A comunicação e as boas ideias serão seus maiores trunfos para se destacar no serviço, mas não baixe a guarde nem fale sem pensar. Quem lida com o público, com vendas ou com comunicação tem mais chance de se destacar, mas precisa manter o foco. Atenção para não perder informações, documentos ou mandar e-mails com erros. Com o Sol brilhando em Sagitário, curtir sua casa e a companhia da família será uma ótima maneira de relaxar. Aproveite para cuidar do seu cantinho ou maratonar aquela série nova com o pessoal. O romance segue leve e apaixonado, mas fuja de exageros. Paixão à primeira vista pode surpreender durante o dia.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Assuntos financeiros seguem em alta e a melhor notícia é que a Lua anuncia boas vibes para o seu bolso. Claro que nada cai do céu, por isso, pode ir se preparando pra ralar dobrado e driblar alguns revezes no final da tarde, bebê. Também não vale sair por aí comprando tudo o que vê pela frente porque a chuva de boletos será real oficial lá na frente! O Sol brilha em Sagitário a partir de hoje, prometendo diversão com os irmãos ou com pessoas mais próximas. Agite seu círculo social e coloque o papo em dia. Se está sonhando com romance, uma boa notícia: alguém que você acabou de conhecer pode despertar seu interesse. O diálogo será importante nos momentos a dois.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Aproveite a manhã para colocar algumas coisas em ordem e focar todo o seu esforço para aumentar seus ganhos. O Sol brilha em Sagitário a partir de agora e manda vibes maravigolds para as finanças, que podem crescer e multiplicar. Amém! À noite, o astral fica mais tenso, principalmente com a família. Se você bater o pé em casa, vai criar a maior confusão sem motivo. Reclamar de tudo também não ajuda – aposte no diálogo e preste atenção no que os outros dizem. Se já tem compromisso, a possessividade e o ciúmes devem crescer, o que é sempre sinal de problema. Vai com calma, meu cristalzinho! A paquera pode surpreender, mas é melhor não pressionar demais.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Nessa madrugada, o Sol entra em seu signo e você pode sentir suas energias renovadas. Mas nem por isso dá pra sair por aí fazendo tudo o que der na telha, tá? Você vai precisar de paciência para driblar gente fofoqueira ou mentirosa. Para fugir de mal-entendidos, redobre o cuidado com o que diz. É melhor checar as informações ou dados no trabalho duas vezes pra não queimar seu filme. Se puder trabalhar a sós e resolver os perrengues no seu ritmo, tudo acaba se ajeitando, meu cristalzinho. Lance com contatinho pode balançar seu coração. Com o mozão, fuja de assuntos delicados para que um mal-entendido não atrapalhe a sintonia entre vocês dois.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Hoje, o Sol entra em seu inferno astral e pode diminuir seu pique. Você vai sonhar com paz e sossego, mas se tiver que trabalhar, fique na sua e evite se expor mais do que o necessário. À noite, vale a pena repensar alguns gastos e deixar os planos mais ambiciosos para outro momento. Em compensação, a galera pode dar uma mãozinha se está procurando um novo emprego ou se precisa desabafar e receber conselhos. Mas o desejo de se isolar de todo mundo pode afastar até alguns amigos mais próximos. A paquera tem mais chance de emplacar durante o dia. Invista na confiança para fortalecer o romance.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Pode se preparar para ralar dobrado hoje, Aquário! A boa notícia é que poderá planejar o futuro e investir na carreira, um passinho de cada vez. Como nem tudo é perfeito, não exagere na sinceridade e cuide mais dos seus interesses, sem dar palpite nos assuntos dos outros. Ainda bem que o Sol entra em Sagitário e reforça seu otimismo e sua fé na vida! Essas vibes maravigolds ajudam a tornar o astral mais descontraído. No romance, a sintonia entre vocês dois deve crescer e será a chave para superar qualquer desafio, desde que peguem leve nas cobranças e críticas. A paquera também pode surpreender se os amigos derem uma mãozinha.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Você pode aprender coisas novas hoje, sair da rotina e até se arriscar em alguns projetos diferentes, seja na vida pessoal ou no trabalho. Nem tudo será perfeito, porém, e há sinal de alguns imprevistos pelo caminho. Preste atenção nos detalhes para diminuir os obstáculos, principalmente se planeja uma viagem, tá? Com o Sol iluminando Sagitário, sua ambição vai crescer e você não poupará esforços para causar uma boa impressão na chefia! Um cuidado extra com o visual pode ajudar na paquera também. Mas a distância pode se tornar um problema e esfriar seu interesse. Você e o mozão vão se importar mais com o futuro do relacionamento.

