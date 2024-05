MS registra mais três mortes por COVID-19 com mais de 100 novos casos em Campo Grande

Boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgado nesta terça-feira (14), mostra que mais três pessoas morreram em Mato Grosso do Sul em decorrência da COVID-19.

O total de mortes em 2024, chega a 65. Desde o início da pandemia, o Estado acumula 11.246. Já o total de casos confirmados em 2024, é de 9.288.

O número de casos aumentou, no comparativo ao levantamento anterior e, passou de 633.651 para 633.785, documentados desde o início da pandemia.

Campo Grande é disparado o município com mais novos casos confirmados da doença (105). Em Chapadão do Sul foram seis, em Nova Andradina foram cinco e outras cidades do Estado registraram números entre um e três.

Vítimas

Todas as recentes vítimas fatais eram mulheres. Uma era moradora em Campo Grande, tinha 74 anos e possuía como comorbidades doença neurológica crônica e tabagismo.

Também moradora na capital, uma mulher de 73 anos, que possuía como comorbidades imunodeficiência/ imunodepressão.

Outra vítima fatal, tinha 69 anos, residia em Água Clara, possuía como comorbidade doença cardiovascular crônica e tabagismo.

O levantamento indica que a cobertura vacinal monovalente em MS atinge 80,8%.