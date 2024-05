Estado vai receber investimento estrangeiro inovador de colágeno orgânico

Primeiro resultado do MS Day em Nova Iorque (EUA), o Estado irá receber um empreendimento inovador na produção de colágeno orgânico. A empresa, focada no mercado dos EUA, já possui planta no interior paulista, mas agora vai apostar em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o presidente da empresa, Felipe Chaluppe, Mato Grosso do Sul se mostrou apto a receber o investimento na “planta inovadora de colágeno”, como ele mesmo classifica, pois mostrou ser um local que se alinha ao plano de negócios da empresa – além da PeptPure, Felipe também está à frente da InterGanics, do ramo de alimentos, bebidas e nutracêuticos.

“O evento que participamos (MS Day) foi de bastante impacto e, agora, confirmamos nossa transferência, nosso novo investimento”, destaca Chaluppe, acrescentando ainda que é uma grande satisfação poder fechar este novo negócio, recebendo todo o suporte do Governo do Estado.

Atrativos e o produto

Entre os atrativos sul-mato-grossenses destacados, está a política pública de desenvolvimento econômica dentro de preceitos de sustentabilidade. Projetos como o MS Carbono Neutro e a Lei do Pantanal fazem parte dessa política, tanto que a pecuária pantaneira, conhecida por ser sustentável e orgânica, foi um dos principais alicerces nessa atração.

O colágeno orgânico é extraído do couro do animal e, assim, quanto mais ‘verde’ a produção, maior o índice de sustentabilidade e a probabilidade de atração de investidores de olho nessa tendência global de mercado. Outro aspecto que favoreceu na atração do negócio foi a cadeia produtiva do boi, por exemplo, com ampla rede de frigoríficos.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento, Jaime Verruck, o próximo passo para chancelar a chegada da PeptPure ao Mato Grosso do Sul está nas tratativas com relação a incentivos fiscais, licenciamento e busca de área adequada no município de Terenos para a fábrica ser erguida.

