Duts Entretenimento lança ingresso solidário em apoio ao Rio Grande do Sul

Após as recentes enchentes no Rio Grande do Sul, a Duts Entretenimento está promovendo uma campanha especial para ajudar os afetados. Serão disponibilizados ingressos com desconto para o evento DUT’S 15 Anos mediante doações que serão destinadas aos nossos irmãos gaúchos.

A campanha teve início nesta segunda-feira, 13 de maio, ao meio-dia, e segue por tempo indeterminado. Você pode garantir seu ingresso com desconto para todos os shows doando qualquer um desses itens:

*1kg de alimento não perecível

*2 peças de roupa

*2 litros de água

*Produtos de higiene pessoal (papel higiênico, escova e pasta de dente, sabonetes, absorvente feminino, shampoo, desodorantes e etc);

*Fraldas descartáveis;

*Roupas de cama ou casacos/roupas de frio.

Os valores dos ingressos com desconto são:

23 de Agosto (Teto, Veigh e Matuê):

Área VIP: R$ 80,00

Camarote After: R$ 140,00

24 de Agosto (Pedro Sampaio e Thiaguinho):

Área VIP: R$ 60,00

Camarote After: R$ 80,00

31 de Agosto (Luan City)

Praça Meteoro: R$ 100,00

Camarote Rua Dejavú: Meia Entrada

Atenção: serão limitados 2 ingressos por CPF.

Você pode trocar suas doações por ingressos com desconto na ACRISSUL, localizada na R. Américo Carlos da Costa, 320 – Vila Carvalho.

Participe dessa iniciativa para mostrar nossa solidariedade e ajudar quem mais precisa durante esse momento desafiador no Rio Grande do Sul.

Com informações da assessoria

