MS registra aumento populacional de 12,6 %, aponta Censo 2022

Mato Grosso do Sul teve um aumento de 12,6% de sua população, segundo números oficiais do Censo 2022. A principal pesquisa do Brasil teve seus números divulgados na manhã de hoje (28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Conforme apresentado, foram 1.208.975 domicílios no Estado recenseados.

Segundo os dados divulgados, o maior registro de queda populacional foram à divisa estados vizinhos de Mato Grosso, Goiás, São Paulo ou Paraná. Ao todo, Mato Grosso do Sul passou de 2.449.024 para 2.756.700 moradores. Em 12 anos, o Estado ganhou 307,676 mil novos habitantes.

Dos 57 municípios pesquisados, Chapadão do Sul se destacou pelo aumento de 61,98% de habitantes. Segundo apresentado pelo IBGE, o município, localizado no norte do Estado, teve um aumento de 4,25%, passando de 19.648 habitantes para 30.993.

Sobre o crescimento populacional, Costa Rica (43,31%), São Gabriel do Oeste (33,41%), Nova Alvorada do Sul (32,69%) e Três Lagoas (29,83%) apresentaram os maiores crescimentos populacionais.

Os municípios que tiveram perda de habitantes, foram Porto Murtinho (-15,81%), Pedro Gomes (-13,62%), Jateí (-10,60%), Anaurilândia (-9,89%) e Nioaque (-7,53%). Corumbá foi o município com a maior redução em números absolutos, passando de 103.703 habitantes em 2010 para 96.268 em 2022, uma redução de 7,14%.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.