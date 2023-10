Sarau e Feira com ação social destinada à Casa Satine acontecem hoje no Ponto Bar na Capital

O Ponto Bar, em Campo Grande, terá o 9º Sarau e Feira do Orgulho LGBTQIAPN+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, queers, intersexuais, assexuais, pansexuais, não-binárias e todas as demais existências de gêneros e sexualidades) hoje (28), com apresentações culturais, shows musicais e declamação de poesias. O evento é uma ação de visibilidade, arte e cultura para celebrar o orgulho da comunidade, celebrado hoje em todo o mundo, com artistas da cena. Anualmente, o dia 28 de junho comemora as vitórias históricas e reforça a luta para garantir os direitos deste público. Realizado por diversos coletivos regionais, o sarau e a feira visa a arrecadação de materiais destinados às pessoas atendidas pela Casa Satine.

Movimento

O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado em 28 de junho refere-se a “revolta de Stonewall”, movimento que aconteceu em 1969, em Nova York, nos Estados Unidos. O Stonewall Inn era um dos bares LGBTQIAPN+ mais conhecidos da cidade, e após uma violenta abordagem policial, o público que estava no local se revolucionou e foi as ruas protestar. As manifestações mobilizaram milhares de pessoas em diversos pontos da cidade, fazendo com que o protesto pelos direitos da comunidade ganhasse o debate público e também as ruas.

Tempos depois surgiram as primeiras organizações do movimento de liberação da comunidade LGBTQIAPN+ nos EUA e, após um ano, as primeiras marchas do orgulho gay naquele país aconteceram, originando assim as outras por todo o mundo. O bar foi declarado monumento histórico de Nova York, em 2015, pela prefeitura municipal e, um ano depois o ex-presidente Barack Obama decretou como o primeiro monumento nacional aos direitos da comunidade.

“Essa data é celebrada no mundo todo e marca o início da luta de forma organizada pelos direitos civis e políticos da comunidade LGBT+, então fazer atividades em alusão a esse dia é fundamental em uma dimensão histórica e também de conscientização política da comunidade LGBT+ e da sociedade em geral sobre o tema”, frisa o coordenador geral da Casa Satine, Leonardo Bastos.

Sarau e Feira

“Que seja mais um dia de celebrar nossa resistência por cidadania LGBT+ e enfrentando a LGBTfobia, através da arte e cultura”, assim espera o coordenador geral da casa. Com diversas apresentações culturais e até declamação de poesias, o evento deve contar com o show de Depieri, Silveira, Mizuko, Manuzera, Gio Resquin, Karo Castanho, Kiara Kido e Luís Ragnar. A poetisa Luz declama poesias, Thysmmy apresenta performance drag, e os DJ’s Pablo Pacheco, Gustavo Freitas, Nuala, Gaga Funkeira e Leo Subtil tocam seus setlists para o público.

O s coletivos que realizam o Sarau, são: Kunangue Aty Guasu; Negrelas; Feira São Chico; Coletivo Elas Podem; Coletiva Sempre Vivas; IBRAT-MS (Instituto Brasileiro de Transmasculinidades de Mato Grosso do Sul); MNU (Movimento Negro Unificado); CUFA (Central Única das Favelas); Sarau de Segunda; ATMS (Associação das Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul); Coletivo Terra Vermelha; Coletivo de Mulheres Negras de MS “Raimunda Luiza de Brito”; Feira Afro de MS; Associação das Mulheres das Favelas; Coletivo Madre Loca; Fórum Estadual LGBT+ de MS; Instituto Projeto Livres e UNALGBT +MS (União Nacional LGBT – Mato Grosso do Sul).

O sócio-proprietário do Ponto Bar, correalizador do sarau e da feira, Thallysson Perez, comenta que o bar é o local ideal para a realização do evento, visto que toda a equipe é formada por LGBTQAPN+. “Não poderia haver outro lugar para realização de mais uma edição dessa ação tão importante que não fosse o Ponto Bar. Nossa equipe é toda formada por pessoas da sigla, realizamos sempre eventos para a comunidade LGBTQAPN+ em busca de oferecer um lugar seguro para sermos nós mesmos”.

“O sarau tem como objetivos promover e valorizar a arte e cultura LGBT+, a maioria das edições ocorreu em espaços públicos, e com um destaque da interação com outros segmentos que ainda não conheciam nossa cultura, o serviu de estímulo para outras organizações, pensarem em ações culturais”, destaca Leonardo sobre as outras edições.

Para a Casa Satine, que atende 80 pessoas por mês, a arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e absorventes é importante para beneficiar os atendidos pela instituição. “A Casa Satine atende em média 80 pessoas LGBT+ mensalmente, e nós dependemos exclusivamente de apoio, de ajuda e de doações, pois a casa não recebe nenhum recurso público. Então cada doação que recebemos de fato faz a diferença e nos ajuda a ajudar as outras pessoas”, explica o coordenador da casa, que existe desde 2017 e atua com acolhimento, clínica social e promoção cultural.

“A LGBTfobia coloca muitos dos/das nossas, em situações de vulnerabilidade. A Casa Satine é uma ONG que oferece diversos apoios, entre eles alimentos e materiais de higiene, e depende dos apoios para concretizar esse auxílio. A LGBTfobia tira a vida de muitos LGBT+, coloca barreiras de acesso, impede projetos de vida de serem realizados, então é fundamental que toda a sociedade esteja empenhada para combater essa violência”, finaliza.

SERVIÇO:

O Sarau e Feira do Orgulho LGBTQIAPN+ será às 18h desta quarta-feira (28), e a entrada é beneficente, o público pode doar alimentos não perecíveis, produtos de higiene e absorventes. O Ponto Bar está localizado na rua Dr. Temistocles, 103 – Centro. Para quem quiser ajudar a Casa Satine, acesse as redes sociais: @casasatine.

