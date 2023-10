Dourados oferece atendimento gratuito para combater o abuso de álcool e drogas

Campanhas de conscientização sobre o abuso de álcool e drogas tem sido uma forte demanda da Prefeitura de Dourados. Para lidar com essa questão de saúde pública e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos usuários, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, ofereceram atendimento multidisciplinar de referência na região, de forma inteiramente gratuita, através do trabalho desenvolvido no CAPS AD.

Localizado na Rua Gustavo Adolfo Pavel, 2.655, no bairro Jardim Vital, o Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS AD) conta com uma equipe multidisciplinar composta por médicos clínicos e psiquiatras, enfermeiros, técnicos em enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educador físico, além da equipe administrativa e de apoio. A psicóloga Michele Cristiane Falavigna, coordenadora administrativa do CAPS AD, destaca que o local oferece um acolhimento efetivo, consultas, atividades em grupos, atendimento individualizado e oficinas.

“Aqui, nosso atendimento é de porta aberta, ou seja, as pessoas podem buscar ajuda a qualquer momento, dentro do horário de funcionamento”, explica Michele. Além disso, o CAPS AD também acolhe e orienta as famílias dos usuários, fornecendo suporte para que possam lidar com essa situação delicada.

O espaço do CAPS AD é dotado de uma estrutura de ponta, com instalações amplas que incluem quadra esportiva, piscina, área de lazer, salas para oficinas, áreas de descanso e salas para acompanhamento médico, entre outros recursos. A equipe realiza tanto trabalhos internos quanto externos, como atendimento individual, oficinas terapêuticas, grupos de apoio, atenção familiar e ministração de medicamentos.

Embora atualmente classificado como nível II, o CAPS AD está passando por um processo de ampliação para se tornar um nível III, o que possibilitará o atendimento 24 horas e internações no próprio local. Essa expansão visa oferecer um suporte ainda mais abrangente e efetivo para os usuários que necessitam de cuidados intensivos.

“O atendimento é gratuito e aberto a toda a população. As pessoas podem buscar atendimento diretamente no CAPS ou através de encaminhamento médico ou jurídico”, destaca Michele. O horário de funcionamento é das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. O CAPS AD atende homens e mulheres a partir de 18 anos, sendo excepcionalmente possível o atendimento a pacientes de 16 e 17 anos em casos de extrema urgência ou necessidade.

Além do CAPS AD, a cidade de Dourados também conta com outros dois centros de atenção psicossocial. O CAPS de Transtornos Psíquicos e o CAPS Infantil, ambos com atendimento de porta aberta, reforçando o compromisso da cidade em oferecer suporte abrangente à saúde mental de sua população.

Com o trabalho desenvolvido no CAPS AD e nos demais centros de atenção psicossocial, a cidade de Dourados está dando passos importantes para lidar com o desafio do abuso de álcool e drogas, fornecendo suporte necessário e esperança de uma vida melhor para aqueles que lutam contra o vício.

