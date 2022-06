Drive-thru de testagem no Hospital Cassems CG atende beneficiários com sintomas respiratórios

Em decorrência da alta de casos de sintomáticos respiratórios nas últimas semanas, o Hospital Cassems Campo Grande abriu um drive-thru de testagem para beneficiários com sintomas respiratórios.

Na unidade, são coletados exames de antígeno e RT-PCR para COVID-19 e Influenza. O processo de testagem acontece todos os dias, entre 07h10 e 17h50.

No drive-thru, os beneficiários poderão realizar o pagamento do fator participativo com dinheiro ou cartão. Ainda, o paciente pode acessar o seu resultado do teste por meio do site laudosweb.cassems.com.br, com login e senha entregues logo após a coleta.

A Cassems também conta com o Disque Dúvida de Sintomas Respiratórios para beneficiários, canal exclusivo para dar orientações sobre como proceder ao manifestar sintomas gripais.

O serviço telefônico conta com uma equipe de profissionais de saúde no atendimento, pelo telefone 3309-5478, que funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h.

Assim, é possível evitar que pacientes se desloquem até uma unidade de saúde sem necessidade.

