Dr. Victor Rocha comemora a entrega da USF do Santa Emília

Parlamentar teve a grata surpresa de saber que dois ex-alunos, serão os médicos responsáveis para atender a população

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) participou da entrega da Unidade de Saúde da Família do Santa Emília na manhã de sexta-feira (26). Médico há 18 anos, o parlamentar destacou a importância da entrega para os moradores do bairro e da região.

Victor Rocha teve a grata surpresa de saber que dois médicos, que foram seus alunos no Hospital Universitário, irão atender a população do Santa Emília. “Os doutores Gustavo e Oswaldo foram meus alunos, é uma satisfação ver que estão a serviço da saúde pública de nossa gente”, disse o parlamentar.

“Moradores dessa região precisavam buscar atendimento no Buriti, são décadas de sofrimento que chegam ao fim. Essa é a nossa luta, uma Saúde Pública de Qualidade, com Resultado e acessível a nossa gente”, enfatizou Dr. Victor Rocha.

Segundo informações da Prefeitura de Campo Grande a USF do Santa Emília, recebeu o nome do agente comunitário de saúde Jeferson Rodrigues de Souza, e conta com recepção para até 60 pessoas, sala da gerência, sala de vacinação, copa, almoxarifados, farmácia, sala de pré e pós consulta, sala de procedimentos, sala de inalação, 09 consultórios multiprofissionais, sala de curativo, central de material e esterilização (CME), consultório odontológico, sanitários (inclusive com acessibilidade), 01 auditório e sala de múltiplo uso.