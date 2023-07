Motos batem de frente e passageira morre atropelada por ônibus na Capital

Vilma Pereira Delmondes Almeida, de 57 anos, morreu na manhã de hoje (30), após colisão entre duas motos na Avenida Marques de Herval, no Bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande. Três pessoas foram encaminhadas a Santa Casa gravemente ferida.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a vítima seguia de carona com o namorado em uma motocicleta Kasinski de cor prata, sentido centro/bairro, quando outra motocicleta Honda Fan, que vinha em sentido contrário tentou fazer uma ultrapassagem em um ônibus de transporte coletivo, colidindo de frente.

Com o impacto da colisão, Vilma acabou caindo no solo, sendo atropelada pelo ônibus que realizava linha 211/ Vida Nova. Conforme informações de testemunhas no local, o motorista desceu do veículo, mas seguiu viagem.

Equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foram acionados no local do acidente. O filho de Vilma, autônomo de 34 anos, foi até o local e confirmou para reportagem que a mãe trabalhava como cozinheira no restaurante da família.

Segundo os bombeiros, o namorado da vítima foi socorrido com fraturas na perna e tórax. Já o casal que ocupava a Honda Fan também foi socorrido com diversas fraturas. As vítimas foram encaminhadas a Santa Casa de Campo Grande para atendimento médico e até o momento não há informações sobre o estado de saúde dos socorridos.

