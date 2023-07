Hemosul celebra parcerias com a 2ª etapa do Selo Conexão Hemosul

Nesta sexta-feira, dia 30 de junho o Hemosul realizará a segunda etapa do Selo Conexão Hemosul, como forma de agradecer as empresas e instituições parceiras pelo seu apoio as causas da instituição.

No ano passado, na mesma data, 30 organizações foram contempladas com o Selo, que representa um reconhecimento à responsabilidade social dessas empresas com a causa do sangue. A cada ano, novas empresas têm a oportunidade de se juntar a essa corrente de parcerias.

Neste ano, pela primeira vez, o Selo será lançado simultaneamente em várias unidades da Rede Hemosul MS. A partir das 9 horas desta sexta-feira, as unidades do Hemosul Coordenador, Hemosul Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, Corumbá e Paranaíba irão entregar o Selo Conexão aos seus parceiros, divididos nas categorias Campanhas, Multiplicadora, Apoio Institucional e Premium, que engloba as três categorias.

Em Paranaíba, o lançamento do Selo ocorrerá no sábado, dia 1º. Nas demais unidades, as entregas serão realizadas junto com campanhas nos respectivos municípios. Outra etapa está prevista para novembro, na maioria das unidades do interior.

O Selo Conexão Hemosul foi publicado no Diário Oficial no ano passado e constitui um Programa Contínuo de homenagem, agradecimento e reconhecimento da responsabilidade das empresas com relação à doação de sangue e produção de hemocomponentes.

O regulamento, a logomarca e a lista de empresas parceiras estão disponíveis no site www.hemosul.ms.gov.br. O Selo está aberto a todas as corporações que desejarem fazer parte desse grupo. Ele tem validade de dois anos, podendo ser renovado caso a organização continue realizando ações de parceria.

Para obter mais informações, basta entrar em contato com a Gerência de Relações Públicas da Rede Hemosul MS pelo telefone (67) 3312-1558.

