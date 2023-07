Jovem é assassinada a facadas pelo namorado na frente do filho de 7 anos

Brenda Possidonio de Oliveira, de 25, foi morta na frente do filho de 7 anos, pelo namorado de 25, a facadas na noite de ontem (29), no Bairro Vila Natália, em Campo Grande. O crime aconteceu por volta das 23h, quando a criança foi acordada pelos gritos de socorro pela mãe.

Segundo a Polícia Militar, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de lesão corporal por arma branca após uma denúncia de moradores. Ao chegar no local, os militare3s encontraram Brenda morta na calçada da vizinha. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, constatando o óbito da jovem.

Conforme informações de testemunhas, relataram que ouviram gritos da criança dizendo “Você matou minha mãe”. Ao saírem de suas residências, os vizinhos depararam com Brenda na calçada, com ferimentos no pescoço e pedindo ajuda.

Ainda conforme informações de vizinhos no local, a criança foi vista na rua, correndo atrás do autor, mas voltou desesperado para socorrer a mãe. A criança foi acolhido pelos vizinhos até a chegada da Polícia Militar.

Autor foi encontrado pela PM logo após o crime

Segundo informações da Polícia Militar, o jovem de 25 anos, autor do crime foi encontrado em casa. Os familiares relataram aos policiais que ele teria tentado suicídio. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados e o rapaz encaminhado inconsciente para a Santa Casa de Campo Grande, escoltado.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializa de Atendimento à Mulher (Deam), onde foi registrado.

