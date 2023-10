Colisão entre duas caminhonete e uma carreta deixa uma pessoa morta na BR-267

Um homem que não teve a identidade revelada, morreu na manhã de hoje (30), após um grave acidente envolvendo três veículos, no km 41 da BR-267, em Bataguassu, a 313 quilômetros de Campo Grande. Os outros condutores envolvidos no acidente, saíram ilesos.

Conforme apurado pelo site Cenário MS, o acidente aconteceu por volta das 5h, quando a caminhonete S10, invadiu a pista contrária e bateu na lateral de uma carreta agrícola. Uma outra caminhonete Ford que vinha logo atrás, também foi atingida. O trecho do acidente ficou tomado pelo combustível que vazou da carreta.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram na região e retiraram o corpo que estava preso nas ferragens. Informações da perícia é que o homem teve o braço decepado com a violência do impacto. Além da Polícia Civil e perícia, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), também esteve na região do acidente.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.