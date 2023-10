Horto Florestal de Ponta Porã recebe wifi gratuito para os visitantes

O Horto Florestal de Ponta Porã, um local que já foi caracterizado pela sua simplicidade, hoje se destaca como um espaço moderno e dinâmico, graças aos investimentos realizados pela Prefeitura do município. Desde 2017, essa área passou por uma incrível transformação, tornando-se um ponto de referência para atividades esportivas e de lazer na região.

Uma das mudanças mais notáveis foi a implementação de iluminação na área arborizada da pista de caminhada, o que permitiu que o espaço fosse utilizado para práticas esportivas durante o período noturno. Isso representou um benefício significativo para aqueles que têm horários fora do comum e desejam manter um estilo de vida ativo.

Outra importante melhoria foi a pavimentação e o aumento do percurso da pista de caminhada, proporcionando mais espaço para os frequentadores do Horto Florestal. No entanto, os investimentos não pararam por aí. A prefeitura construiu dois campos de futebol suíço com grama sintética, equipados com arquibancadas, bem como duas quadras de vôlei de areia. Além disso, foram instalados novos banheiros e ampliadas as instalações do parque infantil. Uma academia ao ar livre e uma quadra de basquete 3×3 também foram adicionadas, e em breve estará disponível a segunda quadra dessa modalidade.

Todas essas melhorias na infraestrutura do Horto Florestal não apenas aumentaram a qualidade do espaço, mas também atraíram um número significativamente maior de pessoas. O local tornou-se um ponto de encontro para a comunidade, que busca uma vida mais saudável por meio de atividades esportivas e de lazer.

E, para proporcionar ainda mais comodidade aos frequentadores, a Prefeitura de Ponta Porã, em parceria com a empresa 67 Telecom, disponibilizou wi-fi gratuito no Horto Florestal a partir de outubro deste ano. Essa iniciativa se soma às opções já existentes no Parque dos Ervais e no Centro de Esporte e Lazer Dirceu Alves, no Kamel Saad, que também oferecem internet sem fio gratuita.

O prefeito Eduardo Campos destacou o compromisso da administração municipal em promover o bem-estar da população e fornecer espaços seguros e bem equipados para a prática de atividades físicas e de lazer. Ele enfatizou o desejo de construir uma cidade na qual os moradores tenham acesso a parques e praças esportivas de qualidade, promovendo a saúde e o bem-estar de todos.

Com informações da Diretoria de Comunicação