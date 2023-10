Veja se seu nome está sujo e se proteja contra golpes

Quando um credor registra em cartório que um cliente não está honrando com os pagamentos, o devedor tem seu nome incluído em uma lista que pode ser acessada no Instituto de Protestos do Brasil. Além da consulta, agora também será possível cadastrar um alerta de inclusão nessa relação de inadimplentes.

O novo serviço oferecido é o “Avise-me” que envia e-mail ou mensagem de texto caso algum credor apresente o protesto em um dos 3760 cartórios.

Para saber se o nome está negativado ou acionar o alerta de protestos, o consumidor deve entrar no site pesquisaprotesto.com.br, fazer o cadastro usando o CPF para assim descobrir se realmente há alguma cobrança em seu nome e ficar precavido de possíveis golpes. A pessoa protestada pode ter as contas bancárias bloqueadas.

Por mês, cerca de 924 mil títulos são protestados em todo o país, totalizando um montante de R$2,5 bilhões em dívidas reclamadas.

De acordo com o Código Penal, cobranças falsas são consideradas crime de estelionato. Em 2022, foram 2 milhões de estelionatos registrados no Brasil, sendo 200 mil deles por meio eletrônico.

Com informações do SBT News.

