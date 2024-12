Inteligência artificial tem ajudado a polícia a solucionar crimes de furtos e roubos, segundo delegado geral

Quase 100% dos casos que chegam até Derf os criminosos são presos

Dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) mostra uma redução de quase 50% nos casos de roubo na Capital. Em 2023 foram registrados 3.073 enquanto que neste ano até o dia 21 de dezembro esse número chegou a 1.919. Os casos de furtos também tiveram redução em Campo Grande se comparado com o ano passado. Em 2023 foram 18.118, já nesse ano foram 14.535 ocorrências registradas.

Ainda de acordo com os dados, o roubo de veículos também teve redução. No ano passado foram 236 e em 2024 até o dia 21 dezembro 171 automóveis roubados só na Capital. O delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupersio Degerone Lucio, conversou com a reportagem do jornal O Estado e deu detalhes do que contribuiu para que esses números decaíssem. “Nossa polícia está com um foco total nesses tipos de crimes contra o patrimônio, cuidar de quem trabalha e impedir que o cidadão de bem seja furtado ou roubado”, comentou

Lupersio continua dizendo que através das estáticas a polícia está acompanhando o fluxo das ocorrências, tantos os aumentos como as diminuições. ” Nossa prioridade é combater o crime contra a população. A inteligência artificial também tem se tornado uma grande aliada das forças de segurança, no sentindo de repasse de informação nos trabalhos conjuntos”, finalizou.

Delegado adjunto da Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos), Jackson Vale, afirmou em entrevista que as reduções nos casos de roubo e furto foi por conta do trabalho realizado pela delegacia por três anos. Quase 100% dos casos que chegam até Derf os criminosos ficam presos.

“Essa redução é fruto de um trabalho de três anos, foi quando conseguimos materializar e indiciar e prender preventivamente de grupos criminosos que visavam residências e pessoas trafegando pela rua com o aparelho celular amostra”, pontuou.

Prender os receptadores também foi um dos objetivos do trabalho realizado pela Derf. Parte dos produtos subtraídos são vendidos de forma clandestina, trabalho de inteligência identificou parte das pessoas que comprava esses produtos que por lei também é crime.

Em relação aos dados a nível estadual também houve uma redução. Neste ano foram registrados 31,5 mil ocorrências de furtos em Mato Grosso do Sul, enquanto que no ano passado foram mais de 37 mil caso. Já os registros por roubos, em 2024, até 21 de dezembro, foram pouco mais de 3 mil casos e em 2023 foram 4.428 registros. Agora os casos de roubo de veículos foi o que apresentou uma menor diferença entre os dois anos. Neste ano foram 303 e no ano passado 383 ocorrências em todo Estado.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em apenas 44,8% dos casos de furto na rua, ocorridos no período de um ano antes da pesquisa, as vítimas relataram ter procurado a polícia. Mesmo entre essas pessoas, nem todas registraram a ocorrência. Daqueles que procuraram ajuda da autoridade policial, 11,2% decidiram não fazer o registro formal na delegacia.

Nos casos de roubo, 57,9% das vítimas assaltadas na rua não procuraram ajuda da polícia, assim como 57,1% daquelas que foram roubadas dentro de casa e 52,4% daquelas que foram forçadas a entregar sua bicicleta ao assaltante.

Assim como no caso do furto, mesmo entre aquelas que procuraram ajuda policial, nem todas fizeram o registro de ocorrência na delegacia. Entre os motivos para não procurar a polícia nos casos de roubo, entrevistados pela Pnad destacaram: não acreditavam na polícia (26,9%), recorreram a terceiros ou resolveram sozinhos (24,3%), a falta de provas (15,2%) e o medo de represália (12,8%).

Por Thays Schneider

