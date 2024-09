Motorista perde controle de caminhonete ao desviar de buraco, capota e passageiro morre na MS-040

Homem identificado como Lucas Przybycien, de 57 anos, morreu na noite dessa sexta-feira (20), na MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo, após a caminhonete em que ele estava como passageiro capotar após colisão contra mureta.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima estava no veículo acompanhada de mais dois homens, de 65 e 67. Lucas era proprietário do veículo, mas no momento do acidente estava no banco de trás do automóvel.

O trio saiu de Curitiba e, quando passavam pela rodovia, o motorista tentou desviar de um buraco na pista, perdeu o controle da direção e bateu contra uma mureta que faz a proteção lateral da estrada.

Com a colisão, a caminhonete capotou e a vítima morreu ainda no local. Os outros dois homens foram socorridos por pessoas que passavam pelo local e levado para um hospital em Santa Rita do Pardo. Não há informações sobre o estado de saúde.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) esteve no local para controlar o fluxo de carros na região. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

