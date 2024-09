Sorveteria celebra ‘Dia do Sorvete’ com promoções de banana split e casquinha

Serão dois dias de campanha, com desconto de até 50% e novidades em sobremesa na sorveteria Cacimba

Prepare-se para um fim de semana saboroso e cheio de sorvete! Nos dias 21 e 23 de setembro, a tradicional sorveteria Cacimba Sorvetes, localizada na Av. Eduardo Elias Zahran, 1668, irá transformar a celebração do Dia do Sorvete em uma verdadeira festa para toda a família. Com promoções exclusivas e atrações para todas as idades, o local será o ponto de encontro ideal para quem busca momentos de alegria e, claro, muito sorvete.

No sábado (21), a loja vai antecipar a comemoração oficial com uma oferta irresistível: a famosa banana split da casa estará 50% off durante todo o dia. Essa é a chance de saborear uma das sobremesas mais icônicas da sorveteria, que combina os sabores clássicos de morango, chocolate e creme em uma composição perfeita de sorvete com banana, chantilly e calda de chocolate. Para garantir essa delícia com desconto, a sobremesa será servida na sua versão tradicional, sem alterações, e promete agradar tanto quem já é fã quanto quem deseja experimentar pela primeira vez.

Para os pequenos

Mas a diversão não para por aí! O sábado na Cacimba será um evento completo, com atrações que prometem agradar toda a família. Uma área kids, organizada pelo Mundo Encantado, vai garantir a diversão dos pequenos, enquanto os adultos, aproveitam o chopp da Portilhos Beer e se deliciam com os hambúrgueres parceiros.

“Estamos preparando tudo com muito carinho para que as pessoas possam aproveitar esse dia de forma especial. Queremos que todos tenham a melhor experiência, com muita diversão e, claro, muito sorvete”, comenta Maria Fernanda Tabox, uma das responsáveis pela sorveteria.

Vale lembrar que, no sábado, o buffet de self-service e o açaí não estarão disponíveis, para que a estrela do dia, a banana split, seja o foco da comemoração. No entanto, os gelatos artesanais da Cacimba continuarão disponíveis para quem deseja experimentar outros sabores.

Casquinha por R$ 5

Na segunda-feira, 23 de setembro, data oficial do Dia do Sorvete, a Cacimba Sorvetes vai oferecer um mimo especial para seus clientes: as deliciosas casquinhas serão vendidas por apenas R$5,00. Mesmo sendo um dia de semana, a sorveteria convida todos a darem uma pausa na rotina e celebrarem o dia com uma casquinha fresquinha e cheia de sabor.

Essa promoção é uma forma de democratizar ainda mais o acesso às delícias da Cacimba, permitindo que todos possam aproveitar a data em grande estilo. Com esse preço simbólico, não há desculpa para deixar o Dia do Sorvete passar em branco!

Tradição

A Cacimba Sorvetes é um dos locais mais queridos de Campo Grande para quem busca uma experiência gastronômica envolvente e de alta qualidade. Com sorvetes artesanais feitos com ingredientes selecionados, a sorveteria conquistou uma legião de fãs ao longo dos anos.

Você sabia?

Conforme a última pesquisa realizada pela ABIS (Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes), em 2022, cada brasileiro consumiu, em média, 4,99 litros de sorvete no ano pesquisado. São quase cinco litros por pessoa de sorvete, isso porque a pesquisa não foi realizada durante as ondas de calor de 2023!

Além disso, dia 23 de setembro foi escolhido como o Dia do Sorvete no Brasil pela própria ABIS, em 2002, para incentivar o consumo da sobremesa, junto com a chegada da primavera e das altas temperaturas no país.

