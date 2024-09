Homem é encontrado morto a tiros próximo de casa onde houve assassinato no Portal Caiobá

Jovem identificado como João Paulo Rocha de Souza, de 22 anos, foi encontrado morto a tiros, na manhã deste sábado (21), a alguns metros da casa onde houve outro assassinato, também na madrugada de hoje, no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, as mortes possuem ligação, pois ambas as vítimas estavam no mesmo local antes dos crimes serem cometidos. O delegado que atendeu a ocorrência acredita que pela rua ser escura, nem os peritos nem os policiais militares viram o corpo do jovem caído na rua aos fundos da residência.

Os pais de João Paulo compareceram ao local e, inconsoláveis, questionavam o porquê do assassinato. O corpo foi levado ao Imol (Instituto Médico e Odontológico Legal), onde passará por exames. O caso segue sob investigação.

Primeiro crime

Conforme boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a residência que “Menor”, como foi identificado até o momento, estava. Quando chegaram, os agentes encontraram várias pessoas embriagadas, dizendo coisas sem sentido.

Ao entrarem na casa, viram “Menor” no chão com marcas de tiros. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o rapaz para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Leblon, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de dar entrada no pronto-socorro.

Na manhã de hoje, o corpo de João Paulo foi encontrado por moradores da Rua dos Faunos. O rapaz foi atingido com um tiro na região do peito.

