Motorista perde controle da direção e capota carro na BR-376

Mulher com idade não divulgada ficou ferida, na manhã deste sábado, na BR-376, em Nova Andradina, distante 298 quilômetros de Campo Grande, após perder o controle da direção e capotar o carro que conduzia.

Conforme informações do site local Nova Notícias, a motorista é funcionária de uma usina localizada em Ivinhema e seguia em um Hyundai HB20. Ainda não se sabe o motivo, mas a mulher perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o veículo.

O carro parou na vegetação às margens da rodovia com as quatro rodas para o alto. Devido o acidente, o automóvel ficou bastante danificado. A condutora foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e levada a um hospital da região.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para registrar a ocorrência e aguardar a retirada do carro do local. Como o veículo parou na vegetação, o trânsito não foi afetado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.