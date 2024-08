Batida frontal entre carro e carreta mata uma pessoa na BR-163, em Campo Grande

Motorista ainda não identificado morreu, na manhã deste sábado (17), na BR-163, em Campo Grande, após bater o carro que conduzia de frente com uma carreta.

Conforme informações, a batida aconteceu próximo a entrada do aeroporto Teruel, saída para a cidade de Dourados. De acordo com o motorista do veículo de carga, o condutor do Chevrolet Astra tentou fazer uma ultrapassagem, quando houve a colisão.

Com o impacto, o homem sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. Por conta da batida, o trecho da rodovia está completamente interditado resultado em um grande congestionamento.

A Polícia Civil e a Perícia estão no local para investigar as causas do acidente e registrar a ocorrência. Não há informações se houveram mais feridos na batida.

