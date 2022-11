Jovem é assassinado com 15 tiros em frente a casa da ex-esposa

Gabriel Brandão Mendonça, de 22 anos, foi assassinado com 15 tiros, em frente a casa da ex-esposa, no Bairro Moreninha 3, no fim da tarde de ontem (09). As informações são de que quatro homens mascarados, em um veículo Gol, de cor vermelha, foram os autores dos disparos contra a vítima.

Por volta das 19h30, a vítima foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) das Moreninhas, mas não resistiu. A enfermeira que atendeu o caso, informou a Polícia que o jovem já se encontrava sem sinais vitais quando chegou à unidade de atendimento médico. A vítima possuía em torno de 15 perfurações em diversas partes do corpo.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o pai da vítima relatou aos policiais que desconhece qualquer ameaça ao filho, mas revelou que ele estava em processo de reatar com a ex-esposa, com quem foi casado por quatro anos. O casal estava namorando novamente.

No momento do ocorrido, Gabriel estava na frente da casa da ex-esposa, quando quatro indivíduos mascarados surgiram em um veículo Gol vermelho, rebaixado e com aros esportivos, efetuaram diversos disparos contra a vítima.

O caso foi registrado como homicídio simples e segue sob investigação.

