Motorista é arremessado de carro e atropelado após batida

Um motorista, de 57 anos, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na Avenida Gunter Hans, Jardim Tijuca, próximo ao Hospital Regional, na noite desta sexta-feira (30) na Capital. A colisão aconteceu entre dois veículos e o homem foi atropelado após ser arremessado de dentro do carro.

De acordo com as informações da polícia, o homem ainda não identificado, dirigia um Celta, sentido bairro-centro e teria avançado a preferencial no momento em que fazia o retorno no cruzamento da avenida com a rua Conde da Boa Vista. Ele foi atingido por uma caminhonete S-10. A batida foi tão forte que o condutor foi arremessado e atropelado por outro carro que vinha pela pista.

O motorista da caminhonete, um homem de 52 anos, não ficou ferido devido ao acionamento dos air-bags. Segundo ele, o outro veículo entrou na pista da avenida em alta velocidade.

O condutor do Celta foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa, com ferimentos e desorientado. O Batalhão da Polícia Militar de Trânsito foi acionado no local para investigar as causas do acidente e se o motorista estava sem o cinto de segurança. O terceiro envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro a vítima atropelada.

Caso o motorista que atropelou a vítima seja identificado, ele poderá ser autuado por omissão de socorro.