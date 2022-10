Eleições 2022: o que é preciso levar para votar neste domingo?

Para exercer o direito de voto neste domingo (2), o eleitor só precisa levar consigo algum documento oficial com foto. Pode ser a carteira de motorista, carteira de identidade, certificado de reservista, passaporte, identidade funcional emitida por órgãos de classe e até mesmo a carteira de trabalho. De acordo com o TSE (Tribunal da Justiça Eleitoral), os documentos podem ser usados mesmo que a data de validade já esteja vencida. Certidão de casamento ou de nascimento não serão aceitos.

Basicamente não é obrigatório levar o título de leitor para votar. Mas, é fundamental saber o local, a zona e a seção eleitoral. Por isso é importante ter acesso ao documento ou então consultar no site do TSE essas informações.

O eleitor também pode apresentar no dia das eleições o e-Título, que é a versão digital do título e pode ser baixado no celular ou tablet. No aplicativo pode ser acessado serviços como emissão de certidões de quitação eleitoral, consulta de local de votação e até realizar a justificativa para a ausência, caso a pessoa não possa votar.

Se a pessoa já tiver feito o cadastramento biométrico com as impressões digitais, não é necessário levar algum documento com foto, já que no e-Título consta a imagem e o mesário poderá atestar a identidade do cidadão. Se a foto não aparecer, então será preciso levar um documento com foto.

É importante relembrar que neste ano, por decisão do TSE, está proibido levar o celular, máquina fotográfica, filmadora, etc, até a cabine da votação, sendo obrigatório deixar qualquer um dos aparelhos com o mesário.

Pelas novas regras, o mesário irá perguntar ao cidadão se ele esta portando algum aparelho eletrônico, se a resposta for positiva, o objeto deverá ser entregue até que o processo de votação seja finalizado. Se o eleitor não quiser entregar, a mesa receptora pode impedir que a pessoa vote, registrar em ata os detalhes da situação e acionar a força policial e o juiz eleitoral. Os tribunais regionais eleitorais têm autonomia para usar detectores de metal portáteis para impedir o uso de equipamentos eletrônicos na cabine de votação se necessário.

Para ter acesso a outras dicas para a hora da votação, basta acessar o site da Justiça Eleitoral.

Veja também: Eleições 2022: saiba o que pode ou não no dia de votação

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.