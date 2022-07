Motorista de Hilux morre após colisão envolvendo uma carreta e um caminhão na BR-267

Após o acidente o condutor do caminhão baú foi embora do local e seguiu em direção a Bataguassu, de carona com outro motorista. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e conseguiu realizar a abordagem do suspeito na entrada da cidade.

Ele foi detido e posteriormente entregue a PRF (Polícia Rodoviária Federal), onde deverá prestar informações a respeito de ter se evadido do local do acidente. Equipes da PRF e também do Corpo de Bombeiros estão no local e aguardam a chegada de equipes do Núcleo de Perícia de Nova Andradina. Outros motoristas que seguiam pela rodovia, afirmaram que o condutor seguia em zig-zag pela rodovia.