Em Naviraí, jovem morre após bater moto em caminhão parado

Eric Henrique Ricco, de 23 anos, morreu no início da manhã de hoje (14), após um acidente de trânsito em Naviraí, município que fica a 361 quilômetros de Campo Grande.

O acidente aconteceu por volta das 5h30, na Rua Maringá, no bairro Cidade Jardim. A vítima conduzia uma moto, quando por motivos que ainda serão apurados, bateu violentamente na traseira de um caminhão caçamba estacionado na via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegaram ao local encontraram Eric caído no chão, inconsciente, sem o capacete, com fratura exposta no membro inferior direito e possível traumatismo craniano.

Segundo os bombeiros ele não apresentava respiração ou pulso. Ele foi colocado na viaura de resgate onde os bombeiros passaram a realizar manobras de RCP (ressucitação cardiopulmonar), porém ao chegar ao Hospital Municipal, foi constatado que Eric já estava sem vida.

Com informações do jornal Ta na Midia Naviraí

