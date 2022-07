VÍDEO: Roberto Carlos se irrita com fã durante show

Durante um show realizado nesta quarta-feira (13), no Qualistage, no Rio de Janeiro, o cantor Roberto Carlos se irritou com um fã e o mandou calar a boca.

Segundo seu assessor de imprensa, a confusão começou durante a música “Cavalgada”, que foi recentemente adicionada no seu repertório durante os shows, e se desenrolou até o seu maior clássico “Como é grande o meu amor por você”, onde a plateia tem o costume de levantar e ir para a beira do palco. Porém, dessa vez os fãs se adiantaram e foram mais cedo para o palco, fazendo com que Roberto pedisse para fazer silêncio, já que aquela era uma música mais suave, mas ele não foi atendido.

O assessor explicou que isso deixou Roberto Carlos “totalmente desconcentrado” e um pouco triste, já que ele percebeu que não poderia desempenhar a performance da forma como queria, o que resultou em um “Cala a boca, cara, po***”. No vídeo também é possível escutar um homem gritando “mas a minha mãe tá aqui, hein!” e “ela quer casar com você”.

Roberto Carlos não gostou de ter sua apresentação ‘invadida’ pelos gritos dos fãs durante um show na quarta-feira (13) no Qualistage, no Rio de Janeiro. Durante a interpretação da clássica “Como é grande o meu amor por você”, o Rei mandou a plateia calar a boca. pic.twitter.com/58dwqjivYb — BN Holofote (@bnholofote) July 15, 2022

No Twitter, os usuários estão se divertindo com o caso e até mesmo se identificando com o cantor, outros estão fazendo piadinhas sobre.

