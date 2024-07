Motorista morre em caminhão estacionado em posto de combustível na BR-267

Homem com identidade não divulgada foi encontrado morto, na manhã desta quinta-feira (18), dentro do próprio caminhão estacionado no pátio de um posto de combustível, localizado na BR-267, em Nova Alvorada do Sul, distante 116 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações, testemunhas desconfiaram que havia algo de errado com a vítima. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a porta do veículo arrombada pelos militares.

Na cabine, os socorristas encontraram o homem deitado, já sem vida. O camnhão pertence a uma empresa voltada para o ramo alimentício. A polícia também foi acionada para verificar se há sinais de violência no corpo.

Há quase um mês, no dia 20 de junho, outro caminhoneiro, de 48 anos, também foi encontrado morto no interior do caminhão.

O proprietário da carreta, do Rio Grande do Sul, achou estranho ter perdido contato com o funcionário. Por isso ele ligou no posto de combustível e pediu para o gerente confirmar se a carreta estava lá.

A Polícia Militar informou que a carreta estava trancada e o proprietário autorizou o funcionário do posto chamar um chaveiro, quando localizaram o corpo do caminhoneiro na cabine.

