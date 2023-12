Motociclista sai ferido em grave acidente no corredor de ônibus da Rua Brilhante

Grave acidente de trânsito envolvendo carro e moto, no início da tarde desta quinta-feira (7), mobilizou três ambulâncias para socorrerem as vítimas após a batida que aconteceu no corredor de ônibus na Rua Brilhante, região do bairro Vila Bandeirante, em Campo Grande.

Segundo informações de testemunhas, o motorista de um Volkswagen Gol trafegava pela Rua Brilhante sentido centro-bairro, conduzindo pela pista de ônibus com a intenção de entrar no estacionamento de uma loja. Momento que o motociclista que seguia atrás do automóvel, provavelmente em alta velocidade, atingiu a lateral do carro.

Com o impacto a moto foi arremessada na direção de um poste de energia, que ficou sob risco de cair e com a fiação danificada, deixando a região sem energia. Por fim, o rapaz foi socorrido com fratura em uma das pernas, consciente e orientado para o Hospital da Santa Casa de Campo Grande. Já o motorista do carro não sofreu nada, apenas ficou em estado de choque.

A pista ficou interditada enquanto a equipe da Energisa realizava a restauração do poste de energia. Acesse também: Inmet renova alerta de tempestade com ventos de até 60km/h para todo Estado

Com informações da repórter Carolina Rampi