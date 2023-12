“Natal nos bairros” acontece nessa sexta para a região urbana do Segredo

A programação de natal nos bairros chega no Tarsila do Amaral nesta sexta(8). As atividades terão início às 17 horas contará com programação natalina com muito lazer para todas idades.

No local haverá lazer para todas as idades. A festa no bairro contará com animador, sorteio de brindes, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, música com a Banda Municipal, além de uma linda decoração e a presença do ‘bom velhinho’ em pessoa, o Papai Noel, que chegará no ônibus do City Tour acompanhado de outros personagens.

Adiamento

A festa no Bairro Noroeste, que seria realizada no CRAS no dia 3 de dezembro, precisou ser adiada por causa da chuva e a nova data está prevista para 12 de dezembro.

