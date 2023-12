Camerata Madeiras Dedilhadas e Projeto Coro Infantojuvenil da UFMS se apresentaram em igrejas em dezembro

No universo da música erudita, a Catedral Erudita se faz presente através da Camerata Madeiras Dedilhadas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que promete envolver o público em uma experiência única com o concerto temático “Obras Sacras Ocidentais”. Composta por talentosos músicos, muitos deles egressos e formandos do Curso de Música da UFMS, a Camerata se destaca tanto como conjunto quanto como solistas.

O Projeto musical irá fazer apresentações ao longo do mês de dezembro em diversas igrejas da capital morena, levando a cultura da música erudita para a população. A apresentação inclui um repertório diversificado, com destaque para obras de grandes mestres da música clássica.

Os concertos serão regidos por Marcelo Fernandes e Ana Lucia Gaborim, enquanto a talentosa Luciana Fisher brilhará como solista, guiando a plateia por um espetáculo musical repleto de emoção e virtuosismo.

Confira os locais dos espetáculos que irão durar até a véspera de natal em Campo Grande.

– Data: 15/12

– Hora: 19h30

– Local: Igreja São José – R. Pedro Celestino, 1446 – Centro

– Data: 21/12

– Hora: 19h30

– Local: Quarta Igreja Batista de Campo Grande – R. José Antônio, 1951 – Centro

– Data: 22/12

– Hora: 19h30

– Local: Igreja Cristo Luz – Av. Bandeirantes, 2306 – Amambai

– Data: 24/12

– Hora: 10:00

– Local: Igreja Batista Villas Boas – Av. Bom Pastor, 264 – Vila Vilas Boas

Prepare-se para ser envolvido pelas harmonias eruditas e sacras, celebrando o talento musical e a tradição da música clássica na grandiosa apresentação da Camerata Madeiras Dedilhadas da UFMS.

