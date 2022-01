Susto: Motociclista se corta após fio de rede enroscar no pescoço na Santa Emília

Uma motociclista sofreu um susto logo no segundo dia do ano: enquanto trafegava pelo bairro Santa Emília, um fio de rede enroscou no pescoço dela e a derrubou. O acidente acontece no domigo (2) e a condutora sofreu cortes no pescoço pela fiação solta.

A condutora é a jornalista Andreia Nogueira, que seguia pela Avenida Conde da Boa Vista, quando um fio que estava solto na pista enroscou no pescoço dela. Como ela estava em baixa velocidade, a mesma conseguiu frear e evitou uma tragédia. Mesmo assim, ela ainda sofreu algumas lesões na região da garganta.

O momento que o fio enrosca no pescoço da Andreia foi gravado por câmeras de segurança da rua. Nas imagens, é possível ver que Andreia seguia na velocidade permitida na via, quando o fio se prende no pescoço e ela cai ao solo. Imediatamente, populares correram para prestar os primeiros socorros.

Um serviço de atendimento médico particular foi acionado e encaminhou a vítima para uma unidade de atendimento. Ela não precisou ser internada e foi liberada no mesmo dia pela equipe médica.

A reportagem do O Estado Online conversou com a jornalista nesta segunda-feira (3). A entrevista completa pode ser vista no Facebook.

Confira o momento do acidente:

(Com informações de Itamar Buzzatta)