Portadores de diploma têm até hoje para se inscrever em 668 vagas na UFMS

Oportunidades de processo seletivo para transferência externa, refugiados e portadores de diploma foram abertas na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) há 5 meses. Agora, neste primeiro dia útil do ano de 2022, o prazo final é para aqueles que se interessarem em fazer sua inscrição – sem custo algum. Ao todos, são 668 vagas em diversas unidades dos campi universitários espalhados pelo Estado.

Com as inscrições prorrogadas para esta segunda-feira (3), mais pessoas podem participar do cadastro, que é exclusivamente on-line. Das vagas, 295 são para cursos no segmento das exatas, 175 para ciências humanas, 87 para agrárias, 68 para as engenharias, 39 para linguística, letras e artes; e, por fim, 18 para ciências sociais. As unidades da UFMS contempladas – além da Capital – são Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Paranaíba e Três Lagoas.

A seleção se dará da seguinte forma: primeiro, serão ocupados os inscritos em transferência externa (aqueles estudantes de cursos de graduação provenientes de outras instituições de ensino). Na sequência, estrangeiros portadores de visto de refugiado, humanitário ou reunião familiar e, por fim, candidatos que já tenham diploma de graduação – caso restarem vagas.

Entre algumas das condições para entrada, nota no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), comprovação de carga horária, média obtida nas disciplinas cursadas anteriormente (para transferência) e critério de idade. Para portadores de diploma, documento oficial de conclusão de curso. O edital pode ser conferido na íntegra on-line.

Conforme o cronograma apresentação pela UFMS, o resultado da seleção é previsto para acontecer no dia 21 de janeiro. As aulas devem começar no dia 7 de março.