Casal é preso aplicando golpe de empréstimos milionário em produtores rurais

Um homem de 47 anos e a sua esposa de 26, foram presos na tarde de ontem (2), em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. Eles são acusados de aplicar um golpe milionário em produtores rurais e empresários do município, prometendo liberação de empréstimos com juros baixos.

Conforme as investigações, o casal foi flagrado na padaria na rua Monte Alegre, na Vila Rui Barbosa, quando tentavam convencer uma possível vítima a depositar valores para que os empréstimos fossem executados. Segundo o site Dourados News, eles disseram ao produtor rural que um valor de R$ 59 milhões seria liberado, com a comissão de 3% para quem fizesse o projeto.

Os policiais estavam de longe observando a movimentação dos golpistas, quando eles foram abordados ao sair da padaria. Questionados, relataram que estavam fechando um financiamento com o casal e que estariam indo até uma instituição financeira para fazer a transferência bancária negociada.

Após serem alertados pelos policiais, sobre um golpe de R$ 110 mil, a um produtor rural do município, o casal de golpistas foi preso em flagrante e encaminhado à 1º Delegacia de Polícia Civil de Dourados para prestar depoimento.

Ambos serão acusados por falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato na forma tentada.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.