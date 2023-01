Motociclista morre após colidir na traseira de caminhão estacionado

Um motociclista de 23 anos identificado como Thiago Dario Marques, morreu na madrugada desta segunda-feira (23), após colidir na traseira de um caminhão que estava estacionado na Avenida Três Barras, no bairro Vilas Boas, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 00h45, Thiago seguia em sua uma moto Yamaha Factor sentido bairro ao centro, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e colidiu contra o caminhão.

Ao chegar no local os policiais identificaram que a vítima apresentava diversas lesões na região do rosto e cabeça, fratura da perna direita e uma escoriação profunda no ombro direito. Thiago chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos veio a óbito no local.

A motocicleta foi encaminhada para o pátio do Detran, e os pertences da vítima foram entregues ao pai de Thiago. O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

