Dois homens morrem após veículo cair em córrego

Dois homens morreram após perder o controle do veículo, de modelo Chevrolet Celta, e cair no Córrego São João Mirim, na Vila Áurea, em Ponta Porã, município localizado a 329 km de Campo Grande. O acidente automobilístico aconteceu na manhã desta segunda-feira (23).

Segundo o Secretário Municipal de Segurança Pública, Marcelino Nunes, a dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. Entretanto, a hipótese central é de que o motorista estava alcoolizado, perdeu o controle da direção e caiu na ribanceira.

As informações iniciais são de que uma terceira estava no veículo e conseguiu sobreviver à queda. O Corpo de Bombeiros compareceu ao local e encaminhou o sobrevivente para o atendimento médico.

No local, também foi identificado que uma das vítimas era Giovani Daniel Bogarino. A outra vítima fatal foi identificada apenas como “Dogão”, conforme informações do boletim de ocorrência.

Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a Perícia compareceram ao local para realizar o levantamento de praxe.

Com informações do jornal Ponta Porã Informa

