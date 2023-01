GCM passará a ter um único tipo de arma com doação da Sejusp

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) de Campo Grande passará a ter apenas um tipo de arma na corporação, isso porque, em novo compromisso firmado com a Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), os revólveres serão substituídos por pistolas.

Conforme o secretário municipal de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga, há dois tipos de armas utilizadas pelos guardas: pistola .40 e revólveres calibre 38. Ele afirma que a troca permitirá que seja realizada a capacitação de todos os servidores com o mesmo tipo de armamento.

“Nós trabalhamos com dois tipos de armamento, revólver e pistola, e a Polícia Federal, exige que a Guarda Civil Metropolitana, seja capacitada nos dois tipos de armamento e essa parceria com o Governo do Estado, seria realmente para substituir os revólveres, por pistolas”, disse e acrescentou que essa mudança deve trazer mais segurança às equipes.

Segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, serão doadas 700 armas para a instituição de segurança municipal. “Como adquirimos mais de 12 mil armas e estamos substituindo todas as armas das forças estaduais de segurança, temos armas em número suficiente para atender não apenas a Guarda Municipal de Campo Grande, como as guardas de outros municípios que precisarem e que atenderem os requisitos necessários, como a autorização do Exército, por exemplo. Para a Guarda Municipal de Campo Grande serão doadas 700 armas de dotação, Taurus ou Imbel, todas calibre 40”, garantiu.

De acordo com a Sejusp, as doações devem ser efetivadas assim que a GCM obtiver a autorização do Exército Brasileiro. Questionado sobre o destino do arsenal antigo, Gonzaga afirma que serão devolvidas ao Exército Brasileiro.

Vale relembrar que esta será a segunda vez que a Sejusp colaborará com a doação de armamento para o efetivo da GCM, isso porque os revólveres que são utilizados atualmente pelos servidores também foram cedidos. Ao todo, os 275 revólveres que eram utilizados pela PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) foram doados no ano de 2016.

O processo de armamento da Guarda Civil Metropolitana começou em 2017, mas apenas em 2018, após a liminar proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, que o direito foi garantido aos servidores. Atualmente 95% do efetivo está apto ao uso de armas de fogo.

Interior

O jornal O Estado questionou outros municípios de Mato Grosso do Sul, que também possuem guarda armada, sobre se solicitarão armamento à Sejusp, uma vez que o secretário garantiu que terá armas suficientes com a troca de 12 mil delas das forças de segurança de MS.

O município de Dourados informou que o efetivo da Guarda Municipal também receberá doação de 50 pistolas Beretta, 9 mm. Já em Corumbá, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social afirmou que a parceria seria bem-vinda, mas não informou se já foram realizados pedidos de doação de armamento para a Sejusp.

