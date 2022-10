Flamengo vence nos pênaltis e é campeão da Copa do Brasil

O Flamengo é o grande campeão da Copa do Brasil. Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, hoje (19) no Maracanã, Rodinei definiu a vitória rubro-negra nos pênaltis, por 6 a 5. No tempo regulamentar, o jogo foi equilibrado, com os dois times buscando a vitória.

O Flamengo conquistou seu tetracampeonato de Copa do Brasil. O título consolida o ótimo elenco e a reviravolta após a chegada de Dorival Júnior. Agora, o clube vai em busca do grande sonho da temporada, a Libertadores.

Arrascaeta levou o prêmio de melhor jogador da competição. O craque uruguaio desequilibrou em muitos momentos, com destaque para os jogos contra o Atlético-MG, nas oitavas.

Como foi Flamengo x Corinthians

Durante os 90 minutos, Flamengo e Corinthians fizeram jogo digno de final de Copa do Brasil. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo e criou as melhores oportunidades. Logo aos 7 minutos, Arrascaeta tabelou com Filipe Luis pela esquerda e tocou para a entrada da área. Everton Ribeiro recebeu e, de primeira, acionou Pedro. O atacante não desperdiçou e abriu o placar para os donos da casa.

Após o gol, o Rubro-Negro continuou melhor, entretanto a desvantagem não desanimou o Timão. Du Queiroz recebeu a bola na intermediária e enfiou para Roger Guedes, que, mesmo com liberdade, furou a finalização dentro da área. Dois minutos depois Arrascaeta voltou a aparecer. O Uruguaio recebeu de Pedro, girou em cima de um marcador e bateu colocado, mas para fora.

Aos 32 minutos a equipe comandada por Dorival Júnior chegou a balançar as redes novamente na partida, desta vez com Arrascaeta. Mas o lance acabou invalidado pelo juiz, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), por causa de posição irregular de Gabriel Barbosa na jogada.

Um pouco antes do intervalo o Timão teve uma boa oportunidade com Róger Guedes, que, após rápido contra-ataque, bateu por cima do travessão.

No segundo tempo o Corinthians dominou a partida. Aos 6 minutos a equipe paulista quase empatou, quando a bola sobrou na entrada da área para Yuri Alberto, que chutou forte por cima da meta defendida por Santos. O Timão teve uma grande chance de empatar aos 14 minutos. Adson cruzou para Róger Guedes, que, mesmo com grande liberdade, escorou para fora mesmo estando dentro da área.

Já aos 36 minutos do segundo tempo o gol finalmente saiu. Mateus Vital cruzou pela esquerda, Fábio Santos desviou de calcanhar e Giuliano finalizou no alto para empatar o jogo no Maracanã. Placar final 1 a 1.

Pênaltis

Seguindo o ritmo da partida, os pênaltis foram emocionantes. Nas cinco primeiras cobranças, Filipe Luís errou a primeira do Flamengo, e Fagner a quarta do Corinthians. Na segunda fase das alternadas, Mateus Vital abriu isolando a cobrança. Coube, então, a Rodinei deslocar Cássio e marcar o gol do título. Flamengo tetracampeão da Copa do Brasil.

