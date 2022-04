Motociata de Bolsonaro reúne milhares de motociclistas e gera bloqueio em rodovia

Presidente Jair Bolsonaro (PL) participou hoje (15) de uma manifestação com motociclistas em São Paulo. A motociata “Acelera para Cristo”, como foi chamada, reuniu milhares de pessoas e teve um custo de R$ 1 milhão aos cofres públicos.

O grupo se reuniu por volta das 10h30 na região do Sambódromo do Anhembi, zona norte da capital paulista, e seguiu em direção à cidade de Americana, no interior de SP, cerca de 120 quilômetros.

Conforme a Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, a segurança do evento foi feita por meio de aeronaves, drones e viaturas, e mobilizou cerca de 1,9 mil policiais.

Durante o evento, parte da Rodovia dos Bandeirantes foi interditada entre os quilômetros 13 e 138 para a passagem de centenas de motociclistas, o que gerou pontos de lentidão na saída do feriado prolongado de Páscoa, por volta das 13h40 (horário de Brasília). A rodovia já estava completamente liberada.

Com informações da Folhapress.