Lonas e cobertas são as únicas proteções do frio para muitas pessoas

Por Kamila Alcântara, Jornal O Estado de MS

Telhados quebrados em barracos são comuns, o que deixa as famílias ainda mais desprotegidas

Feriado Santo será de temperatura mais baixa em todo Mato Grosso do Sul, podendo registrar até 15°C, segundo o boletim meteorológico do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul). Para quem vive em situação de vulnerabilidade é um momento de muita preocupação, pois o calor do verão danificou as lonas dos barracos e muitos ainda não conseguiram se proteger.

Localizado na rua Elmira Ferreira, no bairro Isabel Garden, a Comunidade do Mandela abriga 180 famílias que vivem em barracos de lonas e madeiras. Segundo a líder comunitária, Greiciele Naiara, de 27 anos, algumas famílias ainda não conseguiram recuperar as lonas furadas e, com a chuva, tudo ficou mais complicado.

“A gente está realmente precisando de doações de lonas e do cobertor seca poço. Muitas pessoas pensam que esses cobertores são para a gente se cobrir, mas, na verdade, usamos entre as paredes de madeira para barrar o vento gelado. Também utilizamos em locais muito molhados pela chuva”, explica Greiciele.

Ela explica também que não é possível se aquecer com ajuda de fogueiras ou qualquer tipo de labareda, pois as casas são muito próximas e feitas de material inflamável, colocando todos em perigo em caso de incêndio. “Há alguns anos, um senhor acendeu velas em casa.

Acabou pegando fogo e destruindo três barracos. No frio, podemos tentar se proteger do vento. Lonas e o cobertor são nossa prioridade”, destaca.

Lourdes Riquelme, de 54 anos, mora com quatro netos e está preocupada com o frio deste fim de semana, pois o sol furou uma das lonas no telhado. “O problema não é só a lona, é que a minha casa fica na descida entra muita água. Aí fica sempre muito úmida para as crianças. Só com muito mate e leite quente para nos esquentar”, desabafa a moradora.

Alguns grupos com trabalhos sociais devem entregar Ovos de Páscoa na comunidade nos próximos dias, mas a líder comunitária também pede por doações de materiais para proteção dos barracos.

Doações podem ser feitas ligando no (67) 99346-7696 ou indo pessoalmente na Comunidade.

Tempo

Segundo o Cemtec, a previsão indica tempo instável no MS, com probabilidade de chuva fraca a moderada. À medida que a frente fria avança, devem ocorrer queda das temperaturas, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Campo Grande pode registrar mínima de 18°C. Dourados pode chegar aos 15°C.

Confira mais notícias do Jornal O Estado de MS.