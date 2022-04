Pré-candidatos ao Governo de MS correm interior e promovem reuniões

Por Rayani Santa Cruz, Jornal O Estado de MS

Alguns também não trocam o momento para ficar ao lado da família

Os seis pré-candidatos a Governo do Estado de Mato Grosso do Sul cumprem agendas no feriadão de Páscoa, com visitas a cidades do interior, reuniões e encontros, além de aproveitar um momento de descanso ao lado de familiares por conta do significado da data.

Em momento de pré-campanha, alguns querem aproveitar ao máximo os finais de semana para divulgar seus projetos, e ouvir as demandas da população, além de tentar emplacar o nome até a oficialização das candidaturas.

Já outros, não abrem mão de ficar ao lado da família, já que o período costuma ser bem mais tranquilo se comparado à época de campanha. Confira:

Rose Modesto

A deputada federal, que é pré-candidata pelo União Brasil realizou ontem (14) reunião de planejamento com a equipe, hoje (15) ela estará com a família e no sábado (16) visita lideranças em Campo Grande. Domingo (17) pela manhã Rose também vai fazer algumas visitas nos bairros da Capital. A equipe ainda define quais bairros serão realizadas as visitações.

Marquinhos Trad

O ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad do PSD esteve ontem (14) na cidades de Maracaju e Sidrolândia. Segundo a assessoria, nesta sexta, sábado e domingo há previsão dele cumprir agenda interna, mas pode ser que faça agenda externa na Capital. Na semana que vem, Marquinhos estará em Três Lagoas, Dourados e Corumbá.

Puccinelli

O ex-governador André Puccinelli, vem visitando o interior e neste fim de semana passa o feriado de Páscoa com a família.

Giselle Marques

A advogada Giselle Marques realiza no sábado (16), das 8h às 11h pré-planejamento de campanha na rua Vicente Solaris, nº 67, bairro Nova Bandeirantes. O evento é aberto ao público e tem o objetivo de ouvir as demandas da população. A agenda no interior começa em 29 de abril com reuniões em Corumbá e Ladário.

Eduardo Riedel

Eduardo Riedel, pré-candidato do PSDB ao governo de MS passará o feriado de Páscoa ao lado da família e não terá agendas públicas.

Capitão Contar

Pré-candidato pelo PRTB, Capitão Contar, cumpre agenda interna no sábado (16), e no domingo (17) participa de Ação Social com motociclistas voltada para crianças do bairro Nova Lima em Campo Grande. Depois Contar visita a cidade de Bandeirantes.

Confira mais notícias do Jornal O Estado de MS.