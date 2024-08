Morre brigadista que tentava controlar as chamas durante um incêndio na divisa entre Sonora e Mato Grosso

De acordo com informações, ele tentou sair do veículo quando percebeu que o fogo estava se alastrando, mas não conseguiu e morreu no local

Morreu hoje (22), um funcionário da Usina de Sonora que tentava controlar um incêndio em um canavial às margens da BR-163, na divisa entre Sonora (MS) e o estado de Mato Grosso. O homem estava em um caminhão pipa que foi tomado pelas chamas.

De acordo com informações, ele tentou sair do veículo quando percebeu que o fogo estava se alastrando, mas não conseguiu e morreu no local. Um colega que estava com ele conseguiu se salvar.

As equipes da perícia estão no local para investigar o que pode ter causado o incêndio, que já atingiu áreas entre Itiquira e Ouro Branco, no Mato Grosso, e regiões próximas à ponte sobre o Rio Correntes.

A Usina Sonora também enviou uma equipe para a divisa, onde estão monitorando a situação que permanece ativa na região e causa preocupação nas autoridades locais.

